Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України-2023/24 між Вікторією та Минаєм, який розпочнеться 27 вересня о 14:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України зіграють сумська Вікторія та закарпатський Минай.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Ювілейний у Сумах та відбудеться у середу, 27 вересня. Початок матчу — о 14:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, у якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ВІКТОРІЯ — МИНАЙ

Нагадаємо, що нещодавно закарпатський Минай опублікував інтерв’ю з одним зі своїх ключових виконавців.