Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України-2023/24 між Поліссям та Дніпром-1, який розпочнеться 27 вересня о 15:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України зіграють житомирське Полісся та дніпровський Дніпро-1.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Центральний у Житомирі та відбудеться у середу, 27 вересня. Початок матчу — о 15:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, у якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ПОЛІССЯ — ДНІПРО-1

Нагадаємо, що нещодавно дніпровський Дніпро-1 уперше переміг під орудою Юрія Максимова.