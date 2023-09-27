До вашої уваги пряма трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України-2023/24 між Поліссям та Дніпром-1, який розпочнеться 27 вересня о 15:00.
фото ФК Полісся
27 вересня 2023, 13:59
У рамках 1/8 фіналу Кубка України зіграють житомирське Полісся та дніпровський Дніпро-1.
Цей поєдинок пройде на стадіоні Центральний у Житомирі та відбудеться у середу, 27 вересня. Початок матчу — о 15:00 за київським часом.
Слідкувати за подіями цього протистояння, у якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ПОЛІССЯ — ДНІПРО-1
Нагадаємо, що нещодавно дніпровський Дніпро-1 уперше переміг під орудою Юрія Максимова.