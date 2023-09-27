Україна

Поєдинок відбудеться сьогодні о 17:00.

Захисник "пивоварів" Данило Карась напередодні кубкового протистояння з Динамо Київ поспілкувався з пресслужбою "біло-зелених".

"Кубкові матчі зазвичай дуже яскраві, як для вболівальників, так і для самих футболістів. Всі зосереджені на видовищному та відкритому футболі. Тому цього і очікую, буде дуже гаряче!

Насправді, без різниці де грати. Головне – виходити на футбольне поле та приносити користь клубу, самому вдосконалюватися і прогресувати у кожній грі.

В останній грі проти Динамо було не легко, але ми гідно показали себе проти гранду українського футболу та дали хороший бій", - цитує гравця офіційний сайт Оболоні.

Прев'ю до матчу читайте на нашому сайті.