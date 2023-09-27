Україна

Кияни у цьому сезоні вилетіли вже з двох турнірів.

Нещодавно завершилась гра між київськими Оболонню та Динамо. Господарі здобули сенсаційну мінімальну перемогу, залишивши динамівців поза чвертьфіналом Кубка України.

Останнього разу київського Динамо не було на стадії 1/4 фіналу у сезоні 2012/13, коли "синьо-білим" не пощастило з жеребкуванням, так як вже в 1/16 суперником був донецький Шахтар. Тоді кияни програли "гірникам" 4:1. Саме підопічні Мірчі Луческу (на той час румунський спеціаліст очолював Шахтар) потім святкували перемогу у турнірі.

Нагадаємо, крім Оболоні до чвертьфіналу діючого розіграшу Кубка України вже пробилися Олександрія, донецький Шахтар, сумська Вікторія, житомирське Полісся та одеський Чорноморець.