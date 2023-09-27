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Оболонь — Динамо Київ 1:0
Гол: Суханов, 57

Оболонь: Кичак — Фатєєв (Мединський, 81), Вовкун, Приймак, Карась (Лук’янчук, 81), Осман (Прокопенко, 70) — Дубко, Косовський (Черненко, 80), Мороз — Суханов (Тарануха, 61), Краснопір.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Сирота, 62), Попов, Дубінчак — Бражко (Рамадані, 62), Андрієвський — Ярмоленко, Буяльський, Діалло (Волошин, 46) — Беніто (Шепелєв, 73).

Попередження: Буяльський, Шепелєв — Дубко, Мороз.