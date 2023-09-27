Україна
27 вересня 2023, 19:04
Динамо Київ зазнало сенсаційної поразки від Оболоні в 1/8 фіналу Кубка України
Команда Мірчі Луческу пропустила в другій половині гри важкого матчу й не змогла після цього скористатись власними моментами.
фото ФК Динамо Київ
27 вересня 2023, 19:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Динамо Київ 1:0
Гол: Суханов, 57
Оболонь: Кичак — Фатєєв (Мединський, 81), Вовкун, Приймак, Карась (Лук’янчук, 81), Осман (Прокопенко, 70) — Дубко, Косовський (Черненко, 80), Мороз — Суханов (Тарануха, 61), Краснопір.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Сирота, 62), Попов, Дубінчак — Бражко (Рамадані, 62), Андрієвський — Ярмоленко, Буяльський, Діалло (Волошин, 46) — Беніто (Шепелєв, 73).
Попередження: Буяльський, Шепелєв — Дубко, Мороз.