Україна

Румунський спеціаліст вчергове поскаржився на суддів.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу висловився щодо дій арбітра матчу проти Оболоні Назарія Дьордя.

Оболонь — Динамо Київ 1:0 Відео голу та огляд матчу 27.09.2023

На післяматчевій пресконференції румунський спеціаліст заявив, що "сьогодні не зрозумів арбітра". 78-річний Луческу поскаржився, що Дьордь кожні дві хвилин робив великі паузи, навіть коли події відбувалися "за 50-60 метрів від штрафного майданчика".

"Незрозуміло було, чого він хотів домогтися. Він провокував гру. Через його такий підхід команди не могли грати швидко, не могли показувати свій футбол — арбітр цього їм не давав", — сказав головний тренер киян.

Нагадаємо, внаслідок вильоту від Оболоні Динамо вперше за 11 сезонів не зіграє у чвертьфіналі Кубка України.