Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 27 вересня 2023 року, 17:00.
Оболонь — Динамо Київ, ФК Динамо Київ
27 вересня 2023, 20:38
Київське Динамо у матчі 1/8 фіналу Кубка України мінімально поступилося столичній Оболоні з рахунком 0:1.
Єдиний та переможний м'яч був забитий на 57 хвилині, а його автором став Суханов, який класно, а головне точно пробив по воротах "біло-синіх" і сфера від стійки влетіла у ворота.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Оболонь — Динамо Київ у 1/8 фіналу Кубка України:
Оболонь — Динамо Київ 1:0
Гол: Суханов, 57
Оболонь: Кичак — Фатєєв (Мединський, 81), Вовкун, Приймак, Карась (Лук’янчук, 81), Осман (Прокопенко, 70) — Дубко, Косовський (Черненко, 80), Мороз — Суханов (Тарануха, 61), Краснопір.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Сирота, 62), Попов, Дубінчак — Бражко (Рамадані, 62), Андрієвський — Ярмоленко, Буяльський, Діалло (Волошин, 46) — Беніто (Шепелєв, 73).
Попередження: Буяльський, Шепелєв — Дубко, Мороз.