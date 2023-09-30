Україна

Скандал набирає обертів.

Українська асоціація футболу надіслала листа всім 55 європейським федераціям футболу з вимогою бойкотувати матчі проти збірних країни 404 до 17 років. Після цього УЄФА вирішили заспокоїти європейські футбольні федерації та покласти край розбіжностям у цьому питанні. Про це повідомляє сайт sky.com.

Як повідомляє журналіст Sky Роб Гарріс, керівництво УЄФА хоче покласти край розбіжностям із цього питання. У організації вважають, що протестуючі країни є непослідовними і вказали їм на це.

УЄФА послався на позицію міністерства спорту України, яке у липні пом'якшило позицію та фактично скасувало заборону на участь українських спортсменів у більшості змагань, де приймають участь кацапи у нейтральному статусі.

Також зазначається, що основна опозиція рішенню допустити до змагань московитів, на зустрічі походила від віце-президента УЄФА Девіда Гілла, а також від офіційного представника Уельсу Лаури Макалістер та колишнього глави польської федерації футболу Збігнева Бонека.