Україна

Керманич ЛНЗ висловився про нічию з Вересом у матчі УПЛ.

У рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес на своєму полі зіграв у нульову нічию з черкаським ЛНЗ, при цьому гості грали у меншості з 51-ої хвилини.

Головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Верес — це дуже організована команда. У нас перед самою грою були тактичні завдання, щоб зрозуміти, як грати проти суперника. Для того щоб забити нам не вистачило майстерності та пристрасті.

Вилучення 100% вплинуло на гру, бо ми лишились у меншості. Прийняття рішень – це справа арбітра", — сказав Дулуб у коментарі для VERES TV.

У своєму наступному матчі ЛНЗ зіграє вдома з Олександрією 7 жовтня.