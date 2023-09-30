Україна

Верес не зміг дотиснути ЛНЗ

Команда Сергій Лавриненка грала з перевагою за кількістю гравців на полі від початку другого тайму, але цим не скористалась.

Верес — ЛНЗ, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Верес — ЛНЗ 0:0



Верес: Паст — Вовченко, Кучеренко, Курко, Шевченко — Балан (Гакман, 46), Кучеров, Кухарук (Яго, 63), С. Шарай — Гайдучик, Марусич.



ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Калюжний, Селін, Норенков — Бойко, Олійник (Муравський, 54) — Наумець (С. Шестаков, 67), Прядун (Хобленко, 54), Пасіч.



Попередження: С. Шарай — Калюжний, Пасіч



На 51-й хвилині був вилучений Максим Лопирьонок (ЛНЗ) (грубе порушення).