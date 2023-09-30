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Верес — ЛНЗ 0:0

Верес: Паст — Вовченко, Кучеренко, Курко, Шевченко — Балан (Гакман, 46), Кучеров, Кухарук (Яго, 63), С. Шарай — Гайдучик, Марусич.

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Калюжний, Селін, Норенков — Бойко, Олійник (Муравський, 54) — Наумець (С. Шестаков, 67), Прядун (Хобленко, 54), Пасіч.

Попередження: С. Шарай — Калюжний, Пасіч

На 51-й хвилині був вилучений Максим Лопирьонок (ЛНЗ) (грубе порушення). 