Україна
30 вересня 2023, 17:06
Верес не зміг дотиснути ЛНЗ
Команда Сергій Лавриненка грала з перевагою за кількістю гравців на полі від початку другого тайму, але цим не скористалась.
Верес — ЛНЗ, фото УПЛ
30 вересня 2023, 17:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Верес — ЛНЗ 0:0
Верес: Паст — Вовченко, Кучеренко, Курко, Шевченко — Балан (Гакман, 46), Кучеров, Кухарук (Яго, 63), С. Шарай — Гайдучик, Марусич.
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Калюжний, Селін, Норенков — Бойко, Олійник (Муравський, 54) — Наумець (С. Шестаков, 67), Прядун (Хобленко, 54), Пасіч.
Попередження: С. Шарай — Калюжний, Пасіч
На 51-й хвилині був вилучений Максим Лопирьонок (ЛНЗ) (грубе порушення).