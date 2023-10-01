Україна

Керманич Зорі висловився про нічию у матчі проти Чорноморця.

У матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець на своєму полі поділив очки із луганською Зорею.

Головний тренер "мужиків" Валерій Кривенцов поділився враженнями від результату цього протистояння.

"На даний час ми зустрічалися з лідером чемпіонату. Ми ж знаходимось зараз не на тому місці, на якому повинна бути Зоря.

Готувались до серйозної гри та їхали сюди, щоб перемогти. Знаю, що в Одесі футбол люблять. Думаю, що гра нашої команди сподобалась. Мене спитали чи нічия справедливий підсумок, на що я відповів — ні. Ми повинні були сьогодні вигравати.

Що завадило перемогти? Реалізація моментів. У нас їх було багато", — цитує слова Кривенцова пресслужба Зорі.

Дивитися відео кращих моментів та огляд матчу Чорноморець — Зоря ви можете на Football.ua.