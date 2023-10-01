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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та львівський Рух.

Криворізький Кривбас та львівський Рух зіграють на стадіоні Гірник у Кривому Розі матч дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після поразки в Кубку України від одеського Чорноморця (1:3), залучив до стартового складу Стецьков до центру захисту, тоді як Іліч повернеться до опорної зони, а Задерака зіграє ліворуч в атацахі. Луньов очолюватиме напад.

Віталій Пономарьов, на тлі поразки від Олександрії (0:1), використав із перших хвилин Сича та Романа на флангах оборони, тоді як Дідик гратиме в центрі оборони, Едсон розташується в опорній зоні, тоді як Пастух гратиме над ним у центрі півзахисту. Лях займатиме місце на лівому фланзі атаки.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч, Бізімана — Вакулко, Хомченовський, Задерака — Луньов.

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Приходько, Кузик, Татарков, Семотюк, Дебелко, Блізніченко, Устименко, Гончарук, По.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Пастух — Притула — Теслюк, Климчук, Лях.

Запасні: Паньків, Холод, Кітела, Довгий, Мисик, Таллес, Плюман, Руніч, Квасниця, Столярчук, Федор.



Гра Кривбас — Рух почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.