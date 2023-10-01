Україна
01 жовтня 2023, 17:37
Рух вольовою перемогою зруйнував мрії Кривбасу про першу сходинку таблиці УПЛ
Львівський колектив зумів стримати суперників у другому таймі та влаштував грандіозний камбек.
Кривбас — Рух, фото УПЛ
01 жовтня 2023, 17:37
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Рух 1:3
Голи: Іліч, 43 — Рунич, 63, 68, Климчук, 66 (пен.)
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (По, 89), Бізімана (Татарков, 70) — Вакулко, Хомченовський, Задерака (Кузик, 70) — Луньов (Приходько, 42).
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон (Плюман, 62), Пастух (Холод, 89) — Теслюк (Квасниця, 54), Климчук, Лях (Руніс, 54).
Попередження: Приходько — Лях, Ледвій, Роман