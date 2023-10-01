Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та Олександрія.

Київське Динамо та Олександрія завершуватимуть програму неділі в рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Мірча Луческу, після поразки в Кубку України від Оболоні (0:1), залучив до стартового складу Бущана до рамки воріт, тоді як Сирота зіграє в центрі оборони, а Волошин з'явиться ліворуч у півзахисті. Ванат очолить атаку.

Руслан Ротань, на тлі кубкової перемоги наді львівським Рухом (1:0), використав із перших хвилин Кравченка до центру оборони, тоді як Ернандес гратиме на лівому фланзі захисту, а Джевані долучиться до центрального трикутника. Ковалець виступатиму в ролі "фальшивої дев'ятки".

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Ярмоленко, Буяльський, Волошин — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Кабаєв, Малиш, Тимчик, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.



Олександрія: Єрмаков — Скорко, Кравченко, Мартинюк, Ернандес — Смирний, Джевані, Сігеєв — Калітвінцев, Ковалець, Шулянський.

Запасні: Долгий, Гарькавенко, Микитишин, Кулаковський, Андрейчук, Базаєв, Плакса, Ващенко, Безерра, Шостак, Погорілий, Таран.



Гра Динамо Київ — Олександрія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.