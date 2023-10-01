Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 жовтня 2023 року, 19:00.
Фото: УПЛ
01 жовтня 2023, 21:59
Динамо Київ у непростій дуелі дотиснуло Олександрію.
Команда Ротаня намагалась постійно триматись суперників за рахунком на табло, але зрештою розвалилась у захисті.
У наступному турі київське Динамо зіграє гостьовий матч проти житомирського Полісся, тоді як Олександрія гостюватиме в черкаського ЛНЗ.
Огляд матчу:
Динамо Київ — Олександрія 4:2
Голи: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльський, 90+2 — Джевані, 42, Скорко, 47
Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Тимчик, 84), Попов, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський (Шепелєв, 71) — Ярмоленко, Буяльський, Волошин (Кабаєв, 71) — Ванат.
Олександрія: Єрмаков — Скорко (Гарькавенко, 75), Кравченко, Мартинюк, Ернандес (Шостак, 23) — Смирний, Джевані (Безерру, 62), Сігеєв — Калітвінцев, Ковалець (Андрейчук, 76), Шулянський (Микитишин, 63).
Попередження: Волошин, Шепелєв — Сігеєв.