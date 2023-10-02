Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги-2023/24 між Дніпром-1 та Металістом 1925, який розпочнеться 2 жовтня о 17:00.

У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги зіграють дніпровський Дніпро-1 та харківський Металіст 1925.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Дніпро-Арена в Дніпрі та відбудеться у понеділок, 2 жовтня. Початок матчу — о 17:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, у якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДНІПРО-1 — МЕТАЛІСТ 1925

Нагадаємо, що нещодавно дніпровський Дніпро-1 поступився житомирському Поліссю в 1/8 фіналу Кубка України.