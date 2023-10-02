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Керманич Металіста 1925 прокоментував прийдешній матч проти Дніпра-1.

Харківський Металіст 1925 завершуватиме програму дев’ятого туру української Прем’єр-ліги матчем на виїзді проти дніпровського Дніпра-1.

Дніпро-1 — Металіст 1925. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "жовто-синіх" Едмар прокоментував стан власної команди.

" Ротація має нам допомогти в грі проти Дніпра-1. Усі гравці, яким ми дали відпочити, вони зараз знаходяться у хороших кондиціях, у гарній формі. Ті гравці, що виходили на поле в матчі проти Ворскли, — хтось із них також цілком може вийти на поле проти Дніпра-1.

Безперечно, поразка від Ворскли вплинула на команду, бо в роздягальні завжди має панувати дух переможців. Так, ми програли в кубковій зустрічі, але в чемпіонаті ми маємо продовжувати грати, дотримуючись того самого духу. Звісно, що знаємо, що буде дуже важкий матч, тому ми вивчаємо суперника й будемо намагатися зіграти дуже добре на виїзді.

Найперше для нас, це грати в свою гру. Те, про що ми завжди просимо свою команду — нам треба взяти м'яч під свій контроль. Знаємо, що в суперника є слабкі та сильні сторони, вивчаємо їх. Максимов — дуже хороший тренер, зрозуміло, що він налаштовуватиме своїх підопічних на перемогу в домашньому матчі. Але ми не будемо давати це зробити.

Будемо старатися забрати очки в Дніпра-1. Хоча, як я казав, буде дуже складний матч. Якщо згадувати ті поєдинки, які ми грали проти них, ми діяли непогано, але пропускали в фінальних частинах протистоянь. Було прикро. Але це наш досвід, будемо намагатися його використати, щоб не припускатися тих самих помилок.

Зараз турнірна таблиця є дуже щільною, кожне очко зараз є дуже важливим для кожної команди. Відтак, казати про те, що хтось знаходиться вище, а хтось нижче у турнірній таблиці- не варто. Бо дуже швидко все може змінитися. Як ми кажемо, необхідно зберігати переможний дух, щоб намагатися завжди триматися у верхній частині турнірної таблиці", — заявив український фахівець.

Матч Дніпро-1 — Металіст 1925 відбудеться 2 жовтня, о 17:00.