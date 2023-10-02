Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та харківський Металіст 1925.

Дніпровський Дніпро-1 та харківський Металіст 1925 зіграють на Дніпро-Арені в рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Максимов, після поразки в Кубку України від житомирського Полісся, залучив до стартового складу Каплієнка на лівий фланг оборони.

Едмар, на тлі кубкової поразки від полтавської Ворскли (0:3), використав із перших хвилин Мозіля в рамці воріт, тоді як Жичиков, Безуглий та Червак повернуться до лінії оборони, Вачіберадзе та Габелок утворять опорну зону, а Дмитренко зіграє на лівому фланзі атаки.

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець, Каплієнко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Лєднєв — Когут.

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Мірошніченко, Пуріта, Є. Пасіч, Горбунов, Горін, Вітіньйо, Танчик, Філіппов.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Червак — Вачіберадзе, Габелок — Арі, Чирук, Дмитренко — Борячук.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Є. Ткачук, Рудавський, Мартинюк, Ременюк, А. Ткачук, Юсов, Сидоров.



Гра Дніпро-1 — Металіст 1925 почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.