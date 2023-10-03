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Наставник дніпрян поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов прокоментував перемогу своєї команди у матчі дев'ятого туру УПЛ проти Металіста 1925 (1:0).

"Головне, що ми сьогодні перемогли. Яскравої гри, можливо, не було, але є перемога. І для нас на даний момент це найголовніше. Ми грали з Поліссям, була гарна гра, але ми не пройшли далі. Дай Боже, щоб далі продовжувались гарні результати.

Виходить так, що з кожною грою ми по одному хлопцю втрачаємо. У Когута коліно пішло у бік. Він поїде на МРТ, і після цього лікар скаже, що з ним.

Щоб розуміти в якому стані команда, треба було пройти тренувальні збори. Хлопці зараз стараються, за що їм з мого боку лише подяка. Будемо далі працювати, дивитися, хто в якому стані перебуває.

Стан Феліпе Піреса і Маркоса Андре? Ці хлопці з нами тренуються. Їм потрібен час. У склад ми ставио тих, хто є сильнішими на даний момент.

Ми мало забиваємо, але це футбол. У нас є нападники, ми ставимо вперед Когута, який раніше там не грав, є Філіппов. Ставимо на гру тих, хто є сильншим.

Сарапій зіграв в опорній зоні? Я дуже задоволений цим хлопцем. Він – бойцюган, як-то кажуть. І в технічному плані, і в тактичному він мені подобається. У нас випав Бабенко, і ми розглядали варіанти, кого поставити на цю позицію. Обрали Едуарда", - наводить слова Максимова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Металіст 1925.