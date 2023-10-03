Україна

За 33-річного українця проголосували 31% уболівальників.

Вінгера київського Динамо Андрія Ярмоленка було визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування 33-річний українець набрав 31% голосів.

У боротьбі за нагороду Ярмоленко випередив півзахисника Володимира Бражка (27%) та вінгера Назара Волошина (21%).

Минулого місяця Ярмоленко провів три матчі у складі команди Мірчі Луческу, в яких забив один гол.

Після шести ігор Динамо набрало 15 очок і посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на три бали, але маючи три матчі в запасі.

Свій наступний матч Динамо проведе проти Полісся. Гра відбудеться 6 жовтня о 17:00 за київським часом.