За 33-річного українця проголосували 31% уболівальників.
Андрій Ярмоленко, ФК Динамо Київ
03 жовтня 2023, 12:19
Вінгера київського Динамо Андрія Ярмоленка було визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За підсумками голосування 33-річний українець набрав 31% голосів.
У боротьбі за нагороду Ярмоленко випередив півзахисника Володимира Бражка (27%) та вінгера Назара Волошина (21%).
Минулого місяця Ярмоленко провів три матчі у складі команди Мірчі Луческу, в яких забив один гол.
Після шести ігор Динамо набрало 15 очок і посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на три бали, але маючи три матчі в запасі.
Свій наступний матч Динамо проведе проти Полісся. Гра відбудеться 6 жовтня о 17:00 за київським часом.