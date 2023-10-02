Україна

Півзахисник продовжить виступати за киян.

Динамо Київ підписало новий контракт зі своїм вихованцем Володимиром Бражком, повідомляє офіційний сайт клуба.

Нова угода між сторонами розрахована до літа 2028 року. Попередній контракт добігав кінця лише влітку 2027 року.

Зазначимо, що минулий сезон Бражко провів на правах оренди у Зорі, де був основним гравцем (зіграв 29 матчів, забив 7 м’ячів). Цієї ж кампанії півзахисник відіграв шість матчів за киян, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Володимир Бражко став найкращим гравцем восьмого туру чепміонату України.