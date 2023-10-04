Україна

Румунський спеціаліст перервав серію Юрія Вернидуба.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила переможців у номінаціях найкращий гравець і найкращий тренер дев'ятого туру.

У першій номінації вдруге поспіль переміг опорний півзахисник Динамо (Київ) Володимир Бражко. Гравець відзначився дублем у матчі проти Олександрії (4:2).

Переможцем у другій номінації вдруге у цьому сезоні став головний тренер динамівців Мірча Луческу. Вперше він переміг ще у першому турі, коли кияни здолали Минай (4:1).

Нагадаємо, раніше football.ua підбив підсумки 9-го туру української Прем'єр-ліги.