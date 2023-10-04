Україна

Центральний матч туру між Динамо та Дніпром-1 пройде у неділю.

УПЛ на своєму офіційному сайті оголосила розклад матчів 11 туру чемпіонату України.

11 тур відкриє матч між столичною Оболонню та луганською Зорею, який пройде у п'ятницю, 20 жовтня, о 17:00 за київським часом.

Центральний матч вікенду між київським Динамо та Дніпром-1 відбудеться у неділю, 22 жовтня, о 17:00 за київським часом.

11 тур

20 жовтня (п’ятниця)

Оболонь – Зоря 17:00

Металіст 1925 – Кривбас 19:00

21 жовтня (субота)

Чорноморець – Минай 15:00

Шахтар – ЛНЗ 17:00

Олександрія – Колос 19:00

22 жовтня (неділя)

Верес – Рух 13:00

Ворскла – Полісся 15:00

Динамо – Дніпро-1 17:00

Після дев'яти ігор Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Кривбас на одне очко, набравши 18 балів. Трійку найкращих замикає Полісся – 16 очок, як і у Чорноморця позаду.