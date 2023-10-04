Центральний матч туру між Динамо та Дніпром-1 пройде у неділю.
СК Дніпро-1 - Динамо Київ, dynamo.kiev.ua
04 жовтня 2023, 21:59
УПЛ на своєму офіційному сайті оголосила розклад матчів 11 туру чемпіонату України.
11 тур відкриє матч між столичною Оболонню та луганською Зорею, який пройде у п'ятницю, 20 жовтня, о 17:00 за київським часом.
Центральний матч вікенду між київським Динамо та Дніпром-1 відбудеться у неділю, 22 жовтня, о 17:00 за київським часом.
11 тур
20 жовтня (п’ятниця)
Оболонь – Зоря 17:00
Металіст 1925 – Кривбас 19:00
21 жовтня (субота)
Чорноморець – Минай 15:00
Шахтар – ЛНЗ 17:00
Олександрія – Колос 19:00
22 жовтня (неділя)
Верес – Рух 13:00
Ворскла – Полісся 15:00
Динамо – Дніпро-1 17:00
Після дев'яти ігор Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Кривбас на одне очко, набравши 18 балів. Трійку найкращих замикає Полісся – 16 очок, як і у Чорноморця позаду.