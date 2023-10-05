Україна

Слова оборонця киян перед матчем з житомирянами.

Захисник Динамо Владислав Дубінчак під час відкритого тренування на базі у Віті-Литовській поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Полісся в чемпіонаті України.

"Хороша команда, але нам потрібно обов'язково перемагати. Вони вище нас у турнірній таблиці на даний момент, тому нам потрібна перемога. Як, в принципі, і їм. Тож будемо змагатися на полі, а там буде видно.

Особливий настрій перед майбутнім поєдинком у зв'язку з тим, що за Полісся грає Денис Бойко? Там не лише Бойко, а багато хлопців, які раніше грали в Динамо. Думаю, вони захочуть обіграти нас. Проти колишньої команди завжди приємно грати, хочеться показати себе з найкращого боку, тому вони будуть готові на всі 100 відсотків", - цитує гравця офіційний сайт Динамо.

Матч Полісся — Динамо відбудеться в п'ятницю, 6 жовтня. Початок о 15:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.