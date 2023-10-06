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Головний тренер Полісся прокоментував перемогу над київським Динамо.

Головний тренер житомирського Полісся Юрій Калітвінцев поділився враженнями від матчу у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

Полісся — Динамо Київ 3:2 Відео голів та огляд матчу 06.10.2023

За словами 55-річного українського спеціаліста, перемога над динамівцями є історичною для житомирських вболівальників.

"Тішить, що ми за три місяці зробили конкурентну команду. Зараз багато приємних емоцій", — сказав він.

Полісся здобуло 3 очки перебуваючи у меншості, тож Калітвінцев відзначив характер своїх підопічних.

"Ми і раніше знали, що у нашої команди є характер. 10 гравців чи 11... Не важливо, хто навпроти, важливо, хто поряд", — підкреслив головний тренер житомирського клубу.

Завдяки цій перемозі житомиряни опинилися на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ. Керманич Полісся відповів, чи не тисне цей факт на команду.

"Я сказав хлопцям, щоб два тижні не дивились у турнірну таблицю. Ця перемога — футбольне свято для Житомира", — додав Юрій Калітвінцев.