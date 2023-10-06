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Чемпіон світу з боксу та гравець Полісся висловився про перемогу в матчі проти Динамо.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся влаштувало героїчний камбек проти київського Динамо та здобуло вольову перемогу з рахунком 3:2.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF та за сумісністю гравець Полісся Олександр Усик поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Звичайно, це була неймовірна гра. Дуже круто хлопці грали з обох сторін, але Полісся трошки краще — 3:2. Ми бачимо, що Полісся грало, мені здається, понад 10 хвилин в меншості, але вони гарно захищалися і це — перемога. Це неймовірно круто, хлопці на підйомі, Слава Богу!

Сьогодні зранку, коли ходив на службу, молився, то я їхав на гру і знав, що все буде добре. Я розумів, що буде нелегко, але і не треба нам легко. Все неймовірно.

Бені Макуана гарно біг, гарно грав. Пилип Будківський — неймовірна заміна, одразу забив гол. Всі хлопці гарно відіграли, неймовірно. Не можу когось виокремити, це — команда, це — круто. Я вітаю тренера, вітаю команду

Чи хотілося вийти самому на поле? Хотілося, але ще поки не можу", — сказав Олександр Усик.

Дивитися відео голів та огляд матчу Полісся Житомир — Динамо Київ ви можете на Football.ua.