Україна

Тренер Металіста 1925 — про поразку Оболоні.

В рамках десятого туру елітного дивізіону чемпіонату України Металіст 1925 із двома вилученнями зазнав мінімальної поразки від Оболоні.

Тренер харків'ян Едмар прокоментував невдалий виступ своєї команди.

"Сьогодні було не те, що ми планували на цю гру. Намагалися показати характер, після пропущеного голу. Але, загалом, вийшло не те, що ми планували на цей матч.

Чотири гри не можемо забити? Потрібно нам працювати над реалізацією. Ми намагаємося акцентувати увагу на цьому, що потрібно нагнітати біля чужих воріт. Працюємо над цим.

Не вистачає хорошого нападника? Ні, нападники в нас є. Але чогось не вистачає. Що потрібно зробити? Працювати далі, тільки так.

Рахунок 1:0, ми поступалися, потрібно було щось змінювати. Вирішили випустити на поле більш свіжих гравців, щоб створити якісь моменти. Але так сталося, що отримали другу червону картку й довелося Черваку ставати в ворота. Червак сам захотів стати у ворота? Ми тренерським штабом вирішили. Думали, що можливо Євген Ткачук, але вирішили, що краще буде, якщо Червак.

Що казали в перерві? Так, ми знали, ми поступалися 1:0, але не планували, що так буде. Ми одразу виходили більш атакувальним складом. У перерві ми попросили, щоб швидше рухався м'яч, щоб команда швидше доходила до чужих воріт. Вийшло так, що суперники добре зіграли від захисту й могли нас ще ловити на контратаках. На жаль, нам не вдалося довести справу, щоб, хоча б, зрівняти рахунок", — наводить слова Едмара офіційний сайт Металіста 1925.