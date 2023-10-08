Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 жовтня 2023 року, 17:00.
Рух - Минай, фото Минай
08 жовтня 2023, 19:23
Рух в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонат України приймав на своєму полі Минай.
Команда за дев'яносто хвилин ігрового часу так і не відзначились забитим голами, хоча ближчими до цього були господарі.
Команда Володимира Шарана вдало відзахищалась та здобула нічийний результат, який приніс один бал.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — Минай у 10 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Рух — Минай 0:0
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон (Пастух, 70), Плюман (Таллес, 56) — Теслюк (Квасниця, 46), Климчук, Соломон-Отабор (Руніч, 77).
Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Одарюк (Дмитрук, 67), Вітенчук, Кораблін, Рогозинський (Ралюченко, 83) — Твердохліб — Гунічев (Вишневський, 73).
Попередження: Теслюк — Рогозинський, Дмитрук, Кораблін.