Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 жовтня 2023 року, 17:00.

Рух в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонат України приймав на своєму полі Минай.

Команда за дев'яносто хвилин ігрового часу так і не відзначились забитим голами, хоча ближчими до цього були господарі.

Команда Володимира Шарана вдало відзахищалась та здобула нічийний результат, який приніс один бал.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — Минай у 10 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Рух — Минай 0:0



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон (Пастух, 70), Плюман (Таллес, 56) — Теслюк (Квасниця, 46), Климчук, Соломон-Отабор (Руніч, 77).



Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Одарюк (Дмитрук, 67), Вітенчук, Кораблін, Рогозинський (Ралюченко, 83) — Твердохліб — Гунічев (Вишневський, 73).



Попередження: Теслюк — Рогозинський, Дмитрук, Кораблін.