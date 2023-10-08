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Головний тренер криворіжан — про матч з Чорноморцем.

В рамках десятого туру елітного дивізіону чемпіонату України Кривбас приймав на своєму полі Чорноморець та узяв реванш за поразку в Кубку й очолив таблицю УПЛ.

Головний тренер криворіжан Юрій Вернидуб прокоментував успіх своєї команди.

"Дякую за привітання з перемогою. Усіх вас також хочу привітати з цим успіхом. По грі: був цікавий футбол зі сторони обох команд. Було багато боротьби, пресингу. Така гра мені дуже подобається. Я дуже чекав на цей матч, адже у кубковому поєдинку ми, на жаль, програли. Зустрілись два гідних суперники, непогані готові фізично та з хорошим підбором виконавців.

Дуже радий, що ми перемогли та взяли три очки, які нам були дуже потрібні. Ще раз вітаю усіх з перемогою: від керівництва до персоналу, який нас обслуговує. Всі ці люди кожен день з нами та вболівають за нас, також як і ви. А щодо гри… Повинно пройти трохи часу, аби сісти та добре все проаналізувати.

Травма Вакулка? Важко сказати. Щось з коліном, треба робити МРТ. Можливо, завтра-післязавтра зробимо, та буде ясно, що сталось. Сподіваюсь, все буде добре та він якнайскоріше повернеться на поле. Попереду перерва у чемпіонаті. Сподіваюсь, до поновлення матчів усі наші футболісти підійдуть здоровими. Наразі у команди попереду три вихідні, а з 12 жовтня знову починаємо працювати.

Дуель з Григорчуком? З великою повагою ставлюсь до Романа Йосиповича. І не тільки до нього. В УПЛ багато кваліфікованих тренерів. Це і Скрипник, і Луческу, і Ван Леувен… Багато спеціалістів, які розбираються у футболі. Думаю, не тільки для мене цікаві наші протистояння. Впевнений, Роман Йосипович також по-особливому готується на Кривбас.

Знали, у який футбол грає суперник. Так само як і Роман Йосипович прекрасно знав, у який футбол буде грати Кривбас. Я розумів, яким складом буде грати Чорноморець сьогодні. Не очікував тільки появи у старті Хадіди, очікував виходу Ієде з перших хвилин. Наша команда сьогодні виконала усе, про що ми просили, тому і виграли. Ми більше хотіли цієї перемоги", — наводить слова тренера офіційний сайт клуба.