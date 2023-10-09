Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 жовтня 2023 року, 17:00.

В рамках десятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на власному полі обіграв одеський Чорноморець та очолив чемпіонські перегони.

Долю зустрічі вирішив точний удар Кліма Приходько під завершення повної години ігрового часу, тоді як у решті ситуацій кожна з команд була однаково близькою до підсумкового успіху.

Колектив Юрія Вернидуба таким чином помстився футболістам Романа Григорчука за нещодавню поразку в Кубку України.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Чорноморець у 10 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Кривбас — Чорноморець 1:0

Гол: Приходько, 58 (пен.)

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Приходько, Бізімана — Вакулко (Татарков, 8, Семотюк, 85), Задерака, Д. Кузик (По, 60) — Кожушко.

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Шпорн (Авагімян, 77), Дада (Бадібанга, 77), Васильєв — Штогрін, Хадіда (Ієде, 46), Бойчук (Вакула, 46).

Попередження: Кузик, Бескоровайний, Понєдєльнік.