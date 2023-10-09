Україна

Керманич Чорноморця прокоментував поразку від Кривбасу.

Одеський Чорноморець напередодні поступився криворізькому Кривбасу в гостьовому матчі десятого туру української Прем’єр-ліги.

Кривбас — Чорноморець 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "моряків" Роман Григорчук після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Коментар не може бути позитивний, бо настрій у нас не дуже: ми програли. Сподівались на інший результат, але не змогли його здобути.

Звичайно, ми хочемо жити повноцінним футбольним життям — виступати в єврокубках та в чемпіонаті знаходитись на високих місцях. Але ми реально повинні дивитись на деякі речі: є ще й інші команди, які хочуть та прагнуть цього ж.

Боротьба в цьому сезоні буде дуже запеклою. Розуміємо, які в нас плани, але треба жити кожним днем, тобто виграти один конкретний матч, щоб потім думати про інший.

Різниця в підготовці до цієї гри, у порівнянні з кубковою, не дуже велика, але деякі моменти є, і ви бачили їх на полі. У тактичному, стратегічному планах. Сьогодні результат багато в чому залежав від того, хто заб’є перший гол та зможе гостріше зіграти в атаці. Нам не вдалось головне — забити гол.

Не вважаю, що рівень нашого чемпіонату став нижче. Можливо, рівень грандів став дещо гіршим, але те, яка зараз боротьба в кожному матчі УПЛ, вражає. Непросто переграти будь-якого суперника. Ми повинні говорити про наш чемпіонат, як про досить солідний.

Форма Бадібанги? Найкращого Бадібангу ми бачили в другій частині минулого сезону. Потім у нього була травма, і поки він не набрав оптимальну форму. Це стосується й кількох інших футболістів. Потрібен час.

Я би не розділяв Кубок та УПЛ. Це нелогічно. Обидва змагання для нас важливі. Тим паче, Кубок — найкоротший шлях до єврокубків", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець прийматиме закарпатський Минай.