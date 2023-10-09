Україна

Захисник "гірників" — про події в Ізраїлі та підтримку України.

Захисник Шахтаря Став Лемкін висловився щодо атаки ХАМАС на Ізраїль, розповів про стан справ у своїй родині та подякував за солідарність з боку України.

"Ситуація в Ізраїлі дуже погана. Терористи атакували невинних цивільних, убили дітей, літніх людей і жінок, а також силоміць вивезли маленьких дітей та цивільних до Гази. Ми в стані війни з жахливою терористичною організацією, але знаємо, як битися, і робитимемо це, як робили завжди.



З моєю сім’єю все гаразд. Однак наразі понад 700 осіб загинули. Ми – невелика країна, і кожен знає когось, хто втратив друга.



Чули теплі слова Президента України та відчуваємо солідарність. Було приємно йти вчора вулицями Києва і скрізь бачити прапор Ізраїлю: на рекламних щитах, висотних будівлях і торговельних центрах. Дякую всім за підтримку!", — наводить слова Лемкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що відомого ізраїльського футболіста вбили під час нападу з боку ХАМАС.