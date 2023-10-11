Україна

У досвідченого українського вінгера Динамо була проблема зі зв'язкою, тому знадобилося хірургічне втручання.

Нападник національної збірної України та київського Динамо Андрій Ярмоленко переніс операцію на зв'язці в Барселоні, через що тепер буде відновлюватися протягом наступних чотирьох місяців.

Головний лікар Динамо Київ Андрій Шморгун більш детально розповів про ситуацію навколо травми 33-річного українця.

"Вчора Ярмоленка прооперували у клініці Quirónsalud у Барселоні у професора Рамона Кугота. Операція пройшла успішно. Орієнтовний термін реабілітації – близько 4 місяців.

Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", — цитує слова головного лікаря "біло-синіх" офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Андрія Ярмоленка у заявці збірної України на найближчі матчі відбору на ЄВРО-2024 проти Північної Македонії та Мальти замінив Назарій Русин.