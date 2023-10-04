Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нападник матиме ще один шанс дебютувати за національну команду.

Збірній України у наступних двох поєдинках не зможе допомогти вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Замість 33-річного капітана головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав до збірної нападника Сандерленда Назарія Русина. 24-річний гравець тренувався з головною командою у червні, проте так і не дебютував під час свого першого виклику.

Нещодавно замість Циганкова до збірної України викликали Піхальонка. Ознайомитися із повною заявкою української національної команди можна за посиланням. Свій збір у Празі "синьо-жовті" розпочнуть 8 жовтня.

Нагадаємо, 14 жовтня відбудеться номінально домашня гра проти Північної Македонії, а 17-го на збірну України чекає виїзний поєдинок проти Мальти.