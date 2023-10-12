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Коментар гравця перед матчем відбору на Євро.

Молодіжна збірна України з футболу у жовтні продовжить виступи у кваліфікації чемпіонату Європи-2025. До закінчення міжнародного "вікна" команда зіграє з однолітками з Люксембургу та Англії.

Півзахисник молодіжної збірної України Володимир Бражко висловився перед матчем зі збірною Люксембургу.

Про приїзд до молодіжної збірної:

"Завжди приїжджати у склад збірної — це позитивні емоції. Ти представляєш свою країну на міжнародній арені. Треба завжди викладатися на максимум. Будемо намагатися виграти і забрати шість очок у цих двох матчах".

Про збірну Люксембургу:

"Ми подивилися, розібрали суперника. Можу сказати, що хороша команда, намагається грати у футбол. Не можу розкривати усі карти, але скажу, що вони не завжди б’ють м’яч вперед, як Північна Ірландія. Намагаються через пас виходити, але є свої помилки і проблеми в захисті".

Про налаштування на матчі з Люксембургом та Англією:

"Всі готові. Як Люксембург, так і Англія — це два складні суперники, будемо викладатися на 100 відсотків. Буде дуже важкий матч [з Люксембургом]. Як Унаї сказав, на цей момент він важливіший, ніж Англія. Після Люксембургу будемо думати про Англію".

Про потенційний виклик до національної збірної:

"Це буде рішення тренера. Я знаю, що система одна, структура одна — це передається як з національної збірної, так і з молодіжної, все однаково. Я тільки працюю для того, щоб потрапити в національну збірну, але це рішення тренера буде".

Про особисті голи:

"Головне, щоб команда перемагала. Я не думаю про голи, тільки про перемогу. Але подивимося, буду намагатися забивати", — сказав хавбек в інтерв'ю Суспільному.

Нагадаємо, матч молодіжних збірних Люксембург – Україна відбудеться сьогодні, 12 жовтня, о 20:30 за київським часом.