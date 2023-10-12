23-річний хавбек набрав найбільшу кількість голосів.
Владислав Дмитренко, ФК Металіст 1925
12 жовтня 2023, 17:59
Півзахисника Металіста 1925 Владислава Дмитренка було визнано найкращим гравцем харківського клубу за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У боротьбі за нагороду 23-річний українець випередив хавбека Ростислава Русина та воротаря Олега Мозіля.
Нинішнього сезону Дмитренко провів вісім поєдинків, у яких забив три м'ячі.
Після дев'яти ігор Металіст 1925 набрав 11 очок та займає 11 місце в турнірній таблиці УПЛ.