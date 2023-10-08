Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 жовтня 2023 року, 15:00.

В рамках десятого туру елітного дивізіону чемпіонату України Металіст 1925 із двома вилученнями зазнав мінімальної поразки від Оболоні.

Долю зустрічі вирішив точний удар Краснопіра в середині першої половини гри. Надалі харків'яни втратили двох гравців через вилучення та не мали шансів відігратись.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Оболонь — Металіст 1925 у 10 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Оболонь — Металіст 1925 1:0

Гол: Краснопір, 33



Оболонь: Рибка — Мединський, Карась, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Дубко (Черненко, 79), Косовський, Мороз — Суханов (Тарануха, 46), Краснопір (Груша, 79).



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Фарина, Курило, Червак — Вачіберадзе (Бичек, 75), Габелок — Арі (Русин, 46), Дмитренко (Є. Ткачук, 61) — Сидоров (Юсов, 46), Борячук (Чирук, 75).



Попередження: Прокопенко, Суханов, Мороз, Дубко — Курило



На 60-й хвилині був вилучений Ігор Курило (Металіст 1925) (друге попередження).

На 80-й хвилині був вилучений Олег Мозіль (Металіст 1925) (грубе порушення правил).