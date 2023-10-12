Україна

11 жовтня відбулась зустріч в онлайн-форматі між представниками клубів УПЛ та кураторами суддівського корпусу Ніколою Ріццолі та Лучано Лучі.

Кривбас був присутній на онлайн-нараді з керівництвом суддівського корпуса та поставив ряд запитань та вніс сім пропозицій щодо покращення арбітражу.

"1. Чи є можливість зараз отримати інформацію про оцінку арбітра, яку поставив інспектор матчу?

Пропозиція ФК Кривбас: Виносити інформацію та оцінку на загал.

2. Чи є система штрафів і покарань у арбітра після незадовільної оцінки?

Пропозиція ФК Кривбас: Пропонуємо публічно згідно з поставленою оцінкою інспектора виносити рішення на загал.

3. Хто контролює рішення та оцінку інспектора?

Пропозиція ФК Кривбас: Створити наглядову групу. Для контролю їхньої роботи та формування рейтингів інспекторів.

4. Якими критеріями користуються при призначенні арбітрів?

Пропозиція ФК Кривбас: Ввести публічне сліпе жеребкування арбітра на матч з урахуванням логістичних і географічних нюансів.

5. Які фактори впливають на підвищення або пониження арбітра в класі?

Пропозиція ФК Кривбас: Створити чіткі критерії оцінювання та систему обміну між лігами відповідно рейтингу арбітра. Підписання контрактів з лігою на початку сезону згідно з рейтингом.

6. Чи можуть арбітри давати коментарі після матчів?

Пропозиція ФК Кривбас: Підписуючи контракти з арбітрами напередодні сезону, внести в них відповідний пункт, як це зроблено у більшості іноземних чемпіонатів.

7. Чи є механізм, який захищає арбітрів від обвинувачень в упередженому суддівстві?

Пропозиція ФК Кривбас: Пройти та проходити кожні півроку всім арбітрам та керівникам суддівського корпусу поліграф. Це як один з інструментів для мінімізації сумнівів чи підозр в упередженому суддівстві.

Всі ці пропозиції направлені до комітету арбітрів, ми готові до створення робочих груп в рамках яких обговорювати запропоновані нововведення і більш детального роз'яснення нашої позиції. Усі пункти, а особливо останній, потребують більш детального обговорення і пояснення усіх деталей та нюансів. Впевнені, що ці зміни підуть на користь не тільки всім клубам, а і суддівському корпусу та всьому українському футболу в цілому. Дуже хотілося б шукати можливості розв'язання нагальних проблем, а не відмовки", — йдеться в заяві криворіжан.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Миная Володимир Шаран розібрав спірні суддівські рішення в матчах команди.