Україна

Поповнення в адміністративному штабі криворізького Кривбасу.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про два призначення на адміністративні посади в клубі.

Вихованець школи Кривбасу, ексзахисник команди Віталій Павлов став технічним директором клубу. Віталій Сергійович буде відповідати за технічну сторону роботи у команді. Останній клуб у професійній карʼєрі 35-річного Павлова — Інгулець, який він залишив у 2023 році.

Також призначено головного менеджера Кривбасу. На цій посаді буде працювати авторитетний спеціаліст, головний менеджер збірної України 53-річний Олексій Таргонський. Олексій Олександрович буде займатись у Кривбасі плануванням, координацією та контролем клубних процесів.

Нагадаємо, наразі Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ.