Поповнення в адміністративному штабі криворізького Кривбасу.
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12 жовтня 2023, 12:22
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про два призначення на адміністративні посади в клубі.
Вихованець школи Кривбасу, ексзахисник команди Віталій Павлов став технічним директором клубу. Віталій Сергійович буде відповідати за технічну сторону роботи у команді. Останній клуб у професійній карʼєрі 35-річного Павлова — Інгулець, який він залишив у 2023 році.
Також призначено головного менеджера Кривбасу. На цій посаді буде працювати авторитетний спеціаліст, головний менеджер збірної України 53-річний Олексій Таргонський. Олексій Олександрович буде займатись у Кривбасі плануванням, координацією та контролем клубних процесів.
Нагадаємо, наразі Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ.