Україна

Головний тренер розібрав спірні суддівські рішення в матчах Миная.

Минай дуже часто в цьому сезоні незадоволений судівськими рішеннями, які викликають багато питань. Головний тренер команди Володимир Шаран розібрав найбільш кричущі витівки суддівства.

"На превеликий жаль не пам’ятаю, коли доводилось таким чином сідати та розбирати рішення арбітрів. Завжди дотримувався думки, що цим мають займатись експерти та журналісти. Їм видніше. Але наступив час поговорити й про це.

Я переглянув усі суперечливі моменти у матчах дев’яти турів. Мені здається, що ні до однієї з команд УПЛ арбітри не "ставляться" так, як до Минаю. І це ми говоримо лише про кричущі результативні помилки. При чому, дві з них визнав й Комітет арбітрів. Ось тільки нам з цього фактично ніякої користі. Очок за таке ж не повертають. Виходить, що ми маємо задовольнятись лише фактом того, що мали рацію, коли апелювали до арбітрів. Бо санкцій до суддів ми також не бачимо. Комітет визнає їх помилки, а УАФ призначає працювати у наступному турі", — наводить слова Шарана офіційний сайт клуба.

Минай звернувся до Комітету арбітрів з проханням надати ще пояснення по декількох спірних епізодах, щоб зрозуміти, чи правильні рішення приймались на полі, чи судді у тих епізодах все ж таки припускались помилок.

В очікуванні офіційної відповіді від Комітету арбітрів, деякі моменти прокоментував головний тренер Миная Володимир Шаран.

1 тур. Динамо – Минай.

85 хвилина.

Пенальті за фол Панасенка проти Дубінчака.

"Вже після вилучень з обох сторін арбітр "знайшов" у більш слабкої команди момент, щоб призначити пенальті. На той час рахунок був 1:2, була інтрига та ми дійсно мали нагоди, щоб зрівняти рахунок. Дуже дивний 11-метровий назначили в епізоді Панасенко-Дубінчак. І це за присутності на грі VAR. Кияни його реалізували і далі відігратись нам було вже важко. Тут і відставання у два м’ячі та й брак часу".

3 тур. Минай – Дніпро-1.

42 хвилина.

Небезпечна гра Панасенка.

77 хвилина.

Пенальті у епізоді Кравчук-Танчик.

"На матчі також була присутня система VAR. На 77-й хвилині арбітр навіть не думав призначати пенальті, коли у нашій штрафній площі впав Танчик. Гравець Дніпра-1 й сам не розумів, за що саме у підсумку був назначений пенальті. Ніхто не зрозумів. Мені сказали, що Копієвський під час перегляду нічого не помітив і сказав про це, на що арбітр VAR рекомендував йому придивитись уважніше до епізоду. Добре, що тоді Бандура зреагував на удар.

Хочу наголосити, що я не збираюсь лише захищати своїх підопічних. Мова про якість арбітражу загалом. У тій же грі проти Дніпра-1 наш півзахисник Сергій Панасенко цілком заслуговував отримати червону картку за гру високо піднятою ногою. І це також помилка арбітра. Я говорю про незрозуміле суддівство взагалі. Й критики багато від усіх команд. Апелюємо не тільки ми. Ми ж читаємо та бачимо інтерв’ю головних тренерів після ігор. А в спортивних програмах постійно мова йде лише про суддівство. І це не змінило навіть за умов, коли на більшості ігор присутні машини VAR".

4 тур. Металіст 1925 – Минай.

71 хвилина.

Гол Дмитренка з офсайда.

"Матч проти Металіста 1925 став для нас переломним, як на мене. Досить непогані моменти у нас були, могли відкрити рахунок, але не скористались своїми нагодами. VAR на цьому матчі не було й арбітри зарахували у наші ворота гол з положення поза грою. Ми зазнали дуже прикрої поразки. Болючої.

Головним арбітром був Клим Заброда. І у підсумку його призначили четвертим арбітром на матч Минай – Шахтар, у якому також вистачало запитань до суддівської бригади".

6 тур. Минай – Шахтар.

52 хвилина.

Фол Коноплі проти Твердохліба.

65 хвилина

Фол Судакова проти Ралюченка.

"Здивований був, коли на матч проти Шахтаря нам не призначили систему відеоповторів. При рахунку 0:1 за фол на Твердохлібі у арбітрів було набагато більше причин вказати на "точку", ніж тоді в Києві проти Динамо за нібито порушення з боку Панасенко. Арбітр у грі проти "гірників" навіть не вагався, а знаходився у 5-6 метрах від епізоду. Експерти ж після гри зазначали, що пенальті був, як то кажуть "50 на 50". Але яке тоді у відсотках співвідношення в моменті з призначеним пенальті у наші ворота у матчі проти Динамо?

У тій же грі мало бути й вилучення у Судакова. Арбітр обмежився попередженням та через пару хвилин нападник Шахтаря забив нам третій гол. При чому, гольову атаку гості також розпочали з порушення правил – Матвієнко поблизу своїх воріт відштовхнув Гунічева. Цей момент навіть наш фотограф спіймав – руки захисника на плечах нашого нападника. Ми мали отримати право на небезпечний штрафний, але натомість отримали атаку на наші ворота та гол.

Така поразка психологічно впливає на хлопців. Вони не заслуговували на такий рахунок. Я згоден, що ми не награли тоді на нічию, але й на розгромну поразку не заслуговували.

Дуже цікаво, що попри визнаної комітетом арбітрів грубої помилки Дмитра Бондаренка, його призначили на 7-й тур. На матчі ЛНЗ – Рух він працював арбітром ВАА".

7 тур. Олександрія – Минай.

Гол "містян" після фінального свистка.

"Багато уваги звертали на гол Олександрії у наші ворота вже після фінального свистка. Я не розумію, чому Олександр Шандор дозволив супернику виконати той кутовий, якщо команди переграли компенсований час. Понад півтори хвилини, якщо не помиляюсь, минуло. А потім не дав командам дограти епізод й дав свисток про закінчення матчу. Хлопці тоді виключились з боротьби і це дозволило олександрійцям забити. Проте м’яч не зарахували, бо удар був після свистка.

Цей епізод можна порівняти з аналогічним у 2021 році, коли Олександрія, яку я на той час очолював, грала у півфіналі Кубка проти Зорі. Пасхал сказав, що дасть свисток одразу після першого дотику до м’яча. Суперник цього не почув й Вернидуб, якщо я не помиляюсь, забив вже з другої спроби. Було багато розмов, але тоді Комітет визнав, що Пасхал прийняв правильне рішення. Зараз Комітет арбітрів сказав, що Шандор помилився. Можливо, правила змінились за цей час?!".

8 тур. Полісся – Минай.

45 хвилина.

Пенальті в епізоді Твердохліб – Кушніренко.

"На матчі проти Полісся вже працював VAR. І, як сказав Віктор Вацко: "багатостраждальний Минай знову отримав пенальті у свої ворота. Хоча я не розумію, куди мав забрати ноги Єгор Твердохліб. Він не бачив гравця, просто приземлився на газон після верхової дуелі. Десь аналогічний момент був у матчі Оболоні проти Полісся, коли "пивоварам" назначили пенальті й команда у підсумку поступилась 0:2, двічі пропустивши у компенсований час.

Арбітр пенальті не призначив, але система VAR "скорегувала" це рішення. Добре, що знов таки Бандура прочитав задум Грицука".

9 тур. Минай – Оболонь.

84, 90+4 хвилини.

Два порушення правил на Корабліні та Твердохлібі.

"Минай заслуговував більше ніж поразку. Казав, що закономірним міг би бути нічийний результат. Але, хто зна, чим закінчився б матч, якби призначили 11-метровий за фол проти Корабліна. Комітет арбітрів вже виніс рішення, що там мав бути пенальті. Тоді хлопці, які вийшли на заміну, були зарядженні, підсилили гру й переважали суперника.

Всі читали у ЗМІ про те, що боковий арбітр сказав послати нашого гравця за апеляції у тому епізоді. Це нонсенс. За схожий поштовх у матчі проти Олександрії Дмитрука покарали 11-метровим. В Минаї відбулось теж саме і кардинально інше рішення арбітр приймає на полі. Ще й асистент пропонує "послати" гравця…

А на 90+4-й хвилині Мороз врізався у Твердохліба біля воріт Оболоні. При чому за м’яч бореться Приймак та Твердохліб, а Мороз з розгону просто збиває Твердохліба ще й сам падає на газон імітуючи біль.

Скільки моментів я перерахував? І це ж все те, що вплинуло на результати матчів. Дуже хочу, щоб на це звернув увагу комітет арбітрів. Шкода й команду, шкода й президента клуба Валерія Пересоляка, який робить все можливе, щоб на Закарпатті був футбол рівня Прем’єр-ліги. Хлопці пригнічені, ніхто не думав, що після 9-го туру у нас буде усього 3 очки. Але рук ми не опускаємо й будемо працювати, щоб виправити ситуацію.

Можна зробити висновок, що арбітри вирішують долю тренерів, клубів, вболівальників. Тому що я вірю, що ми переможемо у війні та на трибуни повернуться вболівальники й зможуть підтримувати Минай саме у матчах УПЛ.

Я вже можу передбачити коментарі в Інтернеті про скарги на суддів та розмови про «вбивство» арбітрами. Але тут інший випадок. Ми знаємо свої помилки, знаємо над чим потрібно працювати. Розуміємо своє становище. Зараз я просто коментую те, що бачу. Мова про якість арбітрів. Низьку якість. І при цьому відсутність покарань для суддів, які допустили результативні помилки. І ми розуміємо президента, який незадоволений й результатом, й тим, що відбувається стосовно нашого невеличкого клубу. Минулого року ми довели, що заслуговуємо на місце в УПЛ. Й цього сезону грою у деяких матчах демонстрували свою боєздатність. Але не завжди все залежить тільки від нас".

Нагадаємо, раніше Минай розкритикував суддівство у матчі Оболоні висловом: "ВАР не приїхала, не варто було їхати й арбітрам".