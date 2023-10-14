Україна

Керманич Миная дістався ювілейної позначки.

В минулому турі елітного дивізіону чемпіонату України Минай під керівництвом Володимира Шарана зіграв внічию з Рухом.

Для головного тренера минайців це був 300-ий матч на клубному рівні, повідомляє офіційний Facebook-акаунт УПЛ.

"У Чемпіонатах України Шаран провів 261 тренерський матч, у Кубку України – 27 та в єврокубках – 12.

Свою першу установку на гру Володимир Шаран здійснив 28 вересня 2007 року на чолі Закарпаття у гостьовому поєдинку з ФК Харків (2:0).

У 238 матчах Шаран очолював Олександрію, у 41 – Минай, у 17 – Закарпаття та у 4 – Карпати.

Підопічні Володимира Шарана провели 148 домашніх матчів та 152 гостьові", — наголошує організація.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисник Полісся Андрій Гітченко провів 250 матчів.