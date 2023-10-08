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Головний тренер Миная — про матч з Рухом.

Минай в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонат України грав на виїзді проти Руха та зіграв внічию без забитих голів.

Головний тренер закарпатців прокоментував гру своєї команди.

"Емоції позитивні, тому що після прикрої поразки від Оболоні хлопці були пригнічені і сьогодні я хотів побачити бойовий дух. Не розуміло, чому ми програємо в іграх, де не повинні цього робити. Начебто, в колективі все вірно робимо, хлопці працюють на тренуваннях. Але чогось не вистачає.

Дуже важливо, що сьогодні здобули один пункт. У Руха команда бойова, молода. Розуміли, що не витримаємо той темп впродовж всього матчу, тому зіграли більш прагматично. Я задоволений відношенням та самовіддачею підопічних. У цих аспектах головне було не поступитись супернику.

Важко перебудовуватись по ходу чемпіонату, гравці звикли діяти за схемою 5-4-1, а сьогодні зіграли 4-1-4-1. Тренували цю схему, ретельно готувались до суперника, знали про сильні сторони – швидкість, пресинг. Тому в перерві ще зробили висновки й хлопці раціонально мали використовувати свої сили.

Не зрозумів дії арбітра на 60-й хвилині. Мені сказали, що Твердохліб не порушував правила. І при цьому був перший на м’ячі та вийшов сам на сам з голкіпером. Варто було дозволити дограти епізод та прийняти рішення за допомогою ВАА. Не зрозумів цього рішення", — наводить слова Шарана офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Рухом та Минаєм.