Україна

Досвідчений захисник дістався ювілейної позначки.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся влаштувало героїчний камбек проти київського Динамо та здобуло вольову перемогу з рахунком 3:2.

На 71 хвилині на полі з'явився Андрій Гітченко. Для нього це був 250 поєдинок в професійній кар'єрі.

У Чемпіонатах України Гітченко в складі різних клубів провів 220 ігор, у Кубку України– 21 та в єврокубках – 9.

Свій дебютний матч Андрій відіграв 13 серпня 2005 року в складі київського Арсеналу у гостьовому поєдинку 1/32 фіналу Кубка України з МФК Олександрія (6:0).

Дивитися відео голів та огляд матчу Полісся Житомир — Динамо Київ ви можете на Football.ua.