Україна

Український півзахисник висловився про перемогу над Англією U-21.

Молодіжна збірна України з футболу вийшла на перше місце в групі відбору на Євро-2025 завдяки перемозі у компенсований час над Англією з рахунком 3:2.

Півзахисник "синьо-жовтих" Назар Волошин поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Гол? Не можу передати ці емоції. Дуже щасливий. Такий важливий м'яч. Ми перемогли — неймовірно".

"Нам казали, що вони лізтимуть і будуть нас напрягати. Ми були до цього готові, трималися до кінця. Так, довели до 2:2, але змогли забити третій м'яч. Чи вірили, що заб'єм третій гол? Я вірив, всі вірили, гадаю".

"Англія? Було важко переналаштовуватися. Вони більше, мабуть, контролювали м'яч, але ми змогли вистояти. Дуже класна команда, у них багато зірок. Бачив їх у FIFA, а зараз проти них граю на полі".

"Шість очок з шести? Ми налаштовуємося на кожну гру і хочемо перемагати. Так, вірили", — цитує слова Волошина Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Англія U-21.