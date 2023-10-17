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Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 15 жовтня 2023 року, 19:30.

Молодіжна збірна України у матчі відбірного циклу Євро-2025 сенсаційно вирвала перемогу над національною командою Англії (3:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 31 хвилині зусиллями Волошина, а через 12 хвилин Очеретько подвоїв перевагу "синьо-жовтих".

Проте англійці зібралися у другому таймі і на 67 хвилині Мадуеке відіграв один м'яч, а на 89 хвилині Крессвелл зрівняв цифри на табло.

Незважаючи на це, останнє слово було за командою Унаї Мельгоси, яка забила м'яч на четвертій компенсованій хвилині, а автором голу став Квасниця.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна U-21 — Англія U-21 у відборі Євро-2025:

Україна U-21 — Англія U-21 3:2

Голи: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасниця, 90+4 — Мадуеке, 67, Крессвелл, 89



Україна U-21: Нещерет — Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко — Ярмолюк, Бражко, Очеретько (Рубчинський, 74) — Брагару, В’юнник (Краснопір, 59), Волошин (Квасниця, 74).



Англія U-21: Траффорд — Лівраменто (Нортон-Каффі, 73), Крессвелл, Брантвейт, Гамфріс (Ілінг, 57) — Елліотт, Льюїс, Гакні (Делап, 58) — Мадуеке, Макаті (Роу, 73), Байно-Гіттенс (Філоджин, 58).



Попередження: Рубчинський, Роман — Льюїс, Крессвелл