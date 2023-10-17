Україна

Дівоча команда здобула один бал.

Дівоча збірна команда України з футболу у віці до 17 років в рамках другого матчу відбору до чемпіонату Європи 2024 року грала проти Румунії.

Протягом матчу синьо-жовті мали перевагу за ударами, проте бодай раз пробити голкіпера суперниць не зуміли. У підсумку гра завершилася нічиєю — 0:0.

Зазначимо, що у стартовому турі підопічні Сергія Сапронова поступилися німкеням (0:5), тому це був перший набраний бал у першому раунді кваліфікації.

Наступний свій матч дівчата проведуть вже за три дні — проти збірної Австрії 20 жовтня. Початок гри о 14:00 за київським часом.

Румунія (WU-17) — Україна (WU-17) 0:0

Румунія (WU-17): Молдован, Міхаеску, Апостол, Корсей, Бобок, Думітру, Чоабла, Ліонте, Петрісор, Шоке, Раду (Фулоп, 79).

Україна (WU-17): Сахно, Ігнатенко, Вершняк, Савка, Масловська, Жигадло (Коновалова, 69), Авраменко, Мигаль (Бабич, 90), Савкіна, Марценюк, Гладун.

Попереджена: Ліонте (90+2).

Після двох турів українська команда посідає третю сходинку.