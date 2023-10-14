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Дочка голови Полісся Геннадія Буткевича займатиметься розвитком жіночої команди.

Дар'я Буткевич, дочка голови Полісся Геннадія Буткевича, стала президенткою жіночої житомирської команди. Про це повідомляє прес-служба клубу.

На своїй новій посаді Дар'я відповідатиме за розвиток та популяризацію жіночого футболу, а також за пошук талановитих футболісток, які виступатимуть у житомирській команді.

"Стати президенткою жіночої команди Полісся — це не про посаду, це про місію — розвивати український жіночий футбол. Я хочу це зробити для Житомира, для України, для наших захисників та захисниць. Адже це — ще один крок до розбудови нашої країни за європейським зразком.

Ми бачимо, як у світі стрімко росте рівень жіночого футболу. Останній чемпіонат світу серед дівчат мав великий успіх серед глядацької авдиторії і показав високий рівень майстерності гравчинь. А, отже, цій темі у світі приділяється неймовірна підтримка та увага. Натомість, в Україні з цим проблема.

Я хочу виправити це. Хочу дати більше можливостей жінкам для розвитку, хочу висловити свою підтримку кожній, хто вирішить займатися в Україні футболом. Я зроблю все, що від мене залежить, щоб допомогти жіночому футболу вийти на новий рівень", - наводить слова Дар'ї прес-служба клубу.

Додамо, що 22-річна Буткевич раніше не мала відношення до футболу, а є членом Асоціації кінного спорту України.

Наразі жіноча команда Полісся виступає у Першій лізі України.