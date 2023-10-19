Україна

Бразильський фулбек висловився про перехід до Полісся.

Напередодні житомирське Полісся оголосило про підписання правого захисника Лукаса Тейлора.

28-річний бразилець поділився враженнями від підписання контракту з новим клубом.

"Хочу в першу чергу підкреслити — я радий, що наші шляхи зійшлись: мій шлях і шлях такого амбітного проєкту, як Полісся. Що стосується мого досвіду в Україні — то він абсолютно позитивний. У мене були тільки приємні емоції, приємні враження. Були матчі відмінної якості, але найголовніше, що зараз мені пощастило бути частиною такого амбітного проєкту.

Насправді, не важливо з яким чемпіонатом Європи чи світу порівнювати, але УПЛ відрізнялась і відрізняється інтенсивністю, фізичною підготовкою та зусиллями, які гравці докладають на полі. Важливо, відзначити що кожен віддає себе на полі, щоб виграти гру. І тільки такі команди в УПЛ, які віддають самих себе на полі, вони і мають перевагу.

Я ще трохи раніше відзначав — коли я отримав пропозицію і побачив коротку презентацію, вже тоді я зрозумів, що плани по розвитку проєкту є дуже масштабними. Мене вразила і інфраструктура клубу, яку я можу назвати кращою в Україні. Думаю, що при належній самовіддачі, усі ті цілі, які ставить клуб, а саме участь в єврокубках — їх цілком можна досягнути.

Якщо повернутись до перспектив команди, то, абсолютно без будь-яких жартів, я можу впевнено сказати: ми здатні боротись за самі високі місця та титул. Адже лакмусовим папірцем може служити гра з Динамо Це команда, яку складно обіграти, в якому стані і на якій сходинці в таблиці вона б не знаходилась. Ми ясно дали зрозуміти, якщо ми можемо обіграти Динамо, то чом би не обігрувати інших, адже явних лідерів у чемпіонаті немає", — розповів Лукас Тейлор в інтерв'ю для пресслужби Полісся.

Минулого сезону Тейлор провів 16 матчів, у яких забив один гол і віддав одну гольову передачу. Також на його рахунку одна червона картка.

Також додамо, що окрім Шахтаря, Лукас виступав за Дніпро-1 та Львів, провівши сумарно 47 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять асистів.