Україна

Угода з 29-річним бразильцем розрахована до кінця сезону.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту із захисником Лукасом Тейлором.

Угода з 29-річним бразильцем розрахована до кінця цього сезону.

Футболіст дістався житомирському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Останнім клубом футболіста був Шахтар, який мав домовленість про його викуп із ПАОКу. Проте "гірникам" він не підійшов і футболіст шукав собі новий клуб.

Минулого сезону Тейлор провів 16 матчів, у яких забив один гол і віддав одну гольову передачу. Також на його рахунку одна червона картка.

Також додамо, що окрім Шахтаря, Лукас виступав за Дніпро-1 та Львів, провівши сумарно 47 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять асистів.