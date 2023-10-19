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Захисник Металіста 1925 — про майбутній матч.

Металіст 1925 в рамках поєдинку 11 туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Кривбас.

Захисник харків'ян Євген Ткачук дав коментар напередодні матчу проти криворіжан.

"Ставлення до міжнародної паузи? Коли тебе не викликають у збірну, то погано ставишся, тому що немає ігрової практики. А так, звичайно, можна щось натренувати й для тренерського штабу є можливість підтягнути якісь речі, які були, скажімо так, не гарному стані. Тож, готувалися, як могли. Подивилися як грає Кривбас і, я думаю, що в нас є шанси здобути залікові бали.

Не можу сказати, щоб щось принципово нове напрацьовували. Ми, зазвичай, відштовхуємося від своєї гри, тренери постійно рекомендують думати про те, як ми будемо грати. Звичайно, є сильні сторони в суперника, але, я думаю, що треба більше концентрувати на тому, як ти себе поводиш на полі, як команда.

Я не знаю в чому сила Кривбасу, але не можна ігнорувати те, що команда знаходиться на першому місці. Я думаю, що там гарний колектив. Знаючи головного тренера, мабуть, там команда, яка виходить та б'ється за кожен м'яч на футбольному полі. Я думаю, що за рахунок того, що вони б'ються, намагаються виграти усі єдиноборства, за рахунок цього вони і досягають результату.

Я думаю, що треба звернути увагу на те, що команда-суперник грає агресивно майже у всіх фазах гри, вони десь хаотично рухають в атаці, плутають захисників та півзахисників. Але треба, мабуть, десь там зіграти один в один, до кінця моменту, щоб вони не створювали великих проблем. Так, команда агресивна, вони дуже сміливо грають і, я думаю, що буде складний матч для нас.

Страх перед лідером турнірної таблиці? Я не думаю, що є в когось страх. Ми поважаємо кожного суперника. Авжеж, ти не можеш ігнорувати, що суперник знаходиться на першому місці, треба подумати чому вони там. Мабуть, в них є якісь ресурси, за рахунок яких вони там знаходяться. Ми поважаємо кожну команду, але іноді буває так, що з командою, яка знаходиться на вершині турнірної таблиці легше грати, ніж з аутсайдером, тому що десь в тебе буде недостатнє налаштування. Тобто, вважаю, все повинно бути нормально. Якщо хлопці всі підійдуть в гарному настрої, будуть зосереджені, будуть одним колективом, тоді, я думаю, що все буде нормально", — наводить слова Ткачука офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, що матч Металіст 1925 — Кривбас відбудеться 20 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:00. Стежте за онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті